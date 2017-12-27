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مسن يتهم زوجة ابنه بحرق منزله فى الدقهلية

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:45 ص
مسن يتهم زوجة ابنه بحرق منزله فى الدقهلية حريق - أرشيفية


الدقهلية ـ محمد حيزة
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اتهم مسن زوجة ابنه بحرق منزلها وسرقة مبلغ مالى منه، لوجود خلافات عائلية، بقرية سنتماي، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

 

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيرى الشيوخ، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل كائن بقرية سنتماى، دائرة المركز.

 

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

 

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرة مشيدة بالخشب لتربية الدواجن "خالية" كائنة أعلى سطح الطابق الثانى بمنزل مكون من طابقين، ملك صديق.ع.إ، 71 سنة، بالمعاش ومقيم بالطابق الأول بذات العقار.

 

نجم عن ذلك احتراق الحجرة ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، بسؤال مالك المنزل، اتهم زوجة نجله 36 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالطابق الثانى بذات العقار، بإشعال النيران بالحجرة، وسرقة مبلغ مالى "لم يحدده" وذلك لوجود خلافات عائلية، بسؤال المشكو فى حقها، أنكرت ما نسب إليها واتهمته بحرقها لرفضه قيامها تربية طيور بها.

 

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13678/2017 إدارى المركز.

 


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