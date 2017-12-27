مستشفى شبين الكوم التعليمى تسلم جثث الإرهابيين لذويهم بعد إعدامهم





المنوفية – محمود شاكر

كشف مصدر أمنى، أن مستشفى شبين الكوم التعليمى تسلمت اليوم جثمان 11 من الذين تم تنفيذ حكم الإعدام عليهم فى قضية الهجوم على كمين الصفا، الذى وقع فى أغسطس من عام 2013 بمدينة العريش.

وأكد المصدر أنه سيتم تسليم الجثامين لأسرهم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية لتسلم الجثث وبعد استيفاء الأوراق، فيما دفعت مديرية أمن المنوفية بتعزيزات أمنية حول مبنى المستشفى تحسبا لوقوع أى أعمال شغب من قبل أهالى المتهمين الذين تم إعدامهم.

وكانت مصلحة السجون قد نفذت حكما بالإعدام، فجر أمس الثلاثاء، بحق 15 متهماً فى قضية الهجوم على كمين الصفا الذى وقع فى أغسطس عام 2013 بمدينة العريش، وأسفر عن استشهاد ضابط و8 مجندين من بينهم أربعة من محافظة البحيرة والآخرين من المنوفية.