مستشفى شبين الكوم التعليمى تسلم جثث الإرهابيين لذويهم بعد إعدامهم

مستشفى شبين الكوم التعليمى تسلم جثث الإرهابيين لذويهم بعد إعدامهمالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:55 ص
إعدام - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق
كشف مصدر أمنى، أن مستشفى شبين الكوم التعليمى تسلمت اليوم جثمان 11 من الذين تم تنفيذ حكم الإعدام عليهم فى قضية الهجوم على كمين الصفا، الذى وقع فى أغسطس من عام 2013 بمدينة العريش.
وأكد المصدر أنه سيتم تسليم الجثامين لأسرهم عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية لتسلم الجثث وبعد استيفاء الأوراق، فيما دفعت مديرية أمن المنوفية بتعزيزات أمنية حول مبنى المستشفى تحسبا لوقوع أى أعمال شغب من قبل أهالى المتهمين الذين تم إعدامهم.
وكانت مصلحة السجون قد نفذت حكما بالإعدام، فجر أمس الثلاثاء، بحق 15 متهماً فى قضية الهجوم على كمين الصفا الذى وقع فى أغسطس عام 2013 بمدينة العريش، وأسفر عن استشهاد ضابط و8 مجندين من بينهم أربعة من محافظة البحيرة والآخرين من المنوفية.
إضافة تعليق
مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب
"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة