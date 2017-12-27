مسؤول ليبى: حجم الضرر في خط الأنابيب المنفجر لم يتضح بعد





رويترز

قال مسؤول بشركة الواحة للنفط الليبية، اليوم الأربعاء، إن حجم الضرر في خط أنابيب الخام الذي تشغله الشركة وتعرض لانفجار يوم الثلاثاء مازال بحاجة للتقييم.