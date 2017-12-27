مسؤول ليبى: حجم الضرر في خط الأنابيب المنفجر لم يتضح بعد

مسؤول ليبى: حجم الضرر في خط الأنابيب المنفجر لم يتضح بعدالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:50 م
انفجار- أرشيفية
رويترز
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قال مسؤول بشركة الواحة للنفط الليبية، اليوم الأربعاء، إن حجم الضرر في خط أنابيب الخام الذي تشغله الشركة وتعرض لانفجار يوم الثلاثاء مازال بحاجة للتقييم.
وأضاف المسؤول أن فريقا من كبار المسؤولين فى الشركة في طريقه إلى الموقع الذي يبعد نحو 130 كيلومترا جنوبى مرفأ السدر لتقييم حجم الضرر وتحديد الوقت الذي ستسغرقه الإصلاحات.
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