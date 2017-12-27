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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:57 م
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مركز تحديث الصناعة يدرب موظفيه على سبل تنفيذ استراتيجية 2020

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:26 م
مركز تحديث الصناعة يدرب موظفيه على سبل تنفيذ استراتيجية 2020 جانب من التدريب


كتب – إسلام سعيد
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نظم مركز تحديث الصناعة دورة تدريبية لعدد من موظفيه حول أحدث السبل فى تطوير وتحديث الصناعة المصرية فى إطار جهوده لدعم وتطوير العاملين به من أجل تنفيذ استراتيجة المركز النابعة من استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020، وذلك وفقاً لآليات واضحة تركزعلى القطاعات المستهدفة من قبل الوزارة وعلى رأسها قطاع الصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغزل والنسيج.

 

تقوم هذه الآليات على مجموعة من المحاور الرئيسية تبدأ بمحور التعميق الذى يهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلى، وذلك من خلال برنامجى تنمية سلاسل القيمة المضافة وتحليل الفجوات وإحلال الواردات.

 

أما المحور الثانى فهو محور التحديث الذى يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسى وتعزيز التنافسية من خلال برنامج رفع التنافسية وتحسين الجودة، وبرنامج رفع الكفاءة الإنتاجية، هذا إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لدراسة وتقييم المنشآت الصناعية وتحليل الفجوات، ووضع خطة عمل تشمل الخدمات المقترحة من قبل المركز، ومتابعة وإدارة المشروعات المقدمة من أجل تحقيق النتائج المرجوة.


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