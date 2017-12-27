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مدينة زويل تحتفل بافتتاح معهد حلمى للعلوم الطبية الأربعاء المقبل

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:59 ص
مدينة زويل تحتفل بافتتاح معهد حلمى للعلوم الطبية الأربعاء المقبل مدينة زويل - أرشيفية


وائل ربيعى
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تنظم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حفل افتتاح معهد حلمى للعلوم الطبية، ويضم المعهد عدة مراكز فى علوم وتكنولوجيا الطب والأمراض المنتشرة، من بينها مراكز متخصصة فى مجال الجينوم، ومجال الخلايا الجذعية ومراكز آخرى فى مجال بحوث أمراض السرطان والشيخوخة والأمراض المصاحبة لها.

ويقام حفل الافتتاح يوم الأربعاء المقبل، بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور مصطفى محمد عبد الوهاب، مدير الكلية الفنية العسكرية وعضو المجلس الاستشارى الأعلى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، واللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير أسبق لوزارة الدولة للتنمية المحلية، ومحافظ سابق لمحافظة الإسكندرية

ويحضر حفل الافتتاح لفيف من أعضاء مجلس إدارة مدينة زويل وأعضاء هيئة التدريس وأفراد عائلة الدكتور حسن عباس حلمى وعلى رأسهم الدكتور شريف صدقي-الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور حسن عباس حلمى - مؤسس ورئيس شركة فاركو للأدوية، والدكتور شيرين حلمى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة فاركو للأدوية، والدكتور يشار حلمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية.


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