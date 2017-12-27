مدينة دهب تستقبل 1222 سائحا من مختلف الجنسيات





جنوب سيناء – فايزة مرسال

تشهد مدينة دهب بجنوب سيناء اليوم الأربعاء، إقبالا كبيرا من السائحين حيث استقبلت المدينة اليوم 1222 سائحا من مختلف الجنسيات وبلغت نسبة الإشغالات بالفنادق والمخيمات البدوية 28%.

وقال مصدر بشرطة السياحة بمحافظة جنوب سيناء، إن الإقبال على مدينة دهب ارتفع بشكل كبير مؤكدًا أن المدينة استقبلت اليوم 193 سائحًا روسيًا و206 سائحًا ألمانيًا و171 سائحًا أوكرانيًا"، بالإضافة إلى 23 سائحًا إيطاليًا و8 سائحين إسرائيليين و15 سائحًا إنجليزيًا و125 سائحًا من بلدان أخرى و482 سائح مصرى.

وأشار المصدر إلى أن الأيام القادمة ستشهد مدينة دهب إقبالا كبيرا من السائحين فى الفترة القادمة حتى الانتهاء من أعياد الكريسماس للاستمتاع بجو مدينة دهب والمتميز حيث أن المدينة جوها مشمس طوال العام مما يساعد على ممارسة الرياضات المختلفة وتسلق الجبال وزيارة محمية ابوجالوم ورياضة الغطس والسفارى.