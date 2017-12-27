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مدير المترو الجديد يتهم 3 عمال تابعين لشركة شهيرة بإتلاف الخط الثالث

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:56 ص
مدير المترو الجديد يتهم 3 عمال تابعين لشركة شهيرة بإتلاف الخط الثالث مترو الأنفاق - أرشيفية


كتب ــ كريم صبحى
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يباشر عبد الرحمن أمين مدير نيابة مصر الجديدة التحقيق فى واقعة بلاغ مقدم من مدير إدارة حركة الركاب بالخط الثالث بمترو الأنفاق فى إتلاف 3 عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة بخط المترو الجديد. 

 

 البداية بتلقى ضباط مياحث قسم مصر الجديدة بلاغا من مدير إدارة حركة الركاب بخط المترو الجديد، لقيام 3 عمال بناء تابعين لشركة شهيرة بالتعدى على محطة المترو الجديدة بمنطقة روكسى، وإحداث تلفيات بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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