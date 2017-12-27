مدير المترو الجديد يتهم 3 عمال تابعين لشركة شهيرة بإتلاف الخط الثالث

مدير المترو الجديد يتهم 3 عمال تابعين لشركة شهيرة بإتلاف الخط الثالثالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:56 ص
مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى
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يباشر عبد الرحمن أمين مدير نيابة مصر الجديدة التحقيق فى واقعة بلاغ مقدم من مدير إدارة حركة الركاب بالخط الثالث بمترو الأنفاق فى إتلاف 3 عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة بخط المترو الجديد.
البداية بتلقى ضباط مياحث قسم مصر الجديدة بلاغا من مدير إدارة حركة الركاب بخط المترو الجديد، لقيام 3 عمال بناء تابعين لشركة شهيرة بالتعدى على محطة المترو الجديدة بمنطقة روكسى، وإحداث تلفيات بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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