مدير المترو الجديد يتهم 3 عمال تابعين لشركة شهيرة بإتلاف الخط الثالث





كتب ــ كريم صبحى

يباشر عبد الرحمن أمين مدير نيابة مصر الجديدة التحقيق فى واقعة بلاغ مقدم من مدير إدارة حركة الركاب بالخط الثالث بمترو الأنفاق فى إتلاف 3 عمال تابعين لشركة مقاولات شهيرة بخط المترو الجديد.

البداية بتلقى ضباط مياحث قسم مصر الجديدة بلاغا من مدير إدارة حركة الركاب بخط المترو الجديد، لقيام 3 عمال بناء تابعين لشركة شهيرة بالتعدى على محطة المترو الجديدة بمنطقة روكسى، وإحداث تلفيات بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.