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مدير أمن دمياط السابق بعد نقله للقليوبية: أحمل كل الحب لأهل دمياط

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 08:08 م
مدير أمن دمياط السابق بعد نقله للقليوبية: أحمل كل الحب لأهل دمياط اللواء أيهاب خيرت مدير أمن دمياط السابق


دمياط عبده عبد البارى
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قال اللواء إيهاب خيرت مدير أمن دمياط السابق، ومدير أمن القليوبية الجديد، إن محافظة دمياط بالنسبة له كقطعة من قلبه، ويحمل لأهالى المحافظة كل الحب.

وأوضح خيرت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خادم للوطن فى كل مكان يكلف بأداء واجبه فيها. مشيرا إلى أن الفترة التى قضاها بمحافظة دمياط، لن تمحى من ذاكرته، وأن أى تعب أو جهد بذله أثناء العمل كان بيهون عندما يرى واقعها فى عيون المواطنين.

واختتم خيرت تصريحاته قائلا، بلدنا إن شاء الله بخير طول ما الشعب خلف جيشه وشرطته، والإعلام جزءا لا يتجزأ من نقل تلك الحالة بمصداقية.

يذكر أن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أصدر قرارا بتعيين، اللواء مجدى أبو العز مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، مديرا لأمن دمياط خلفا للواء إيهاب خيرت الذى تم نقله مديرا لأمن القليوبية.

 


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