video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 06:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة أبيدجان تقضى بسجن وزير سابق 20 عاما متورط فى مقتل جنود حفظ السلام

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:21 ص
محكمة أبيدجان تقضى بسجن وزير سابق 20 عاما متورط فى مقتل جنود حفظ السلام جنود حفظ السلام


(أ ف ب)
إضافة تعليق

أصدرت محكمة فى أبيدجان أمس الثلاثاء حكما بالسجن عشرين عاما بحق الوزير العاجى السابق اوبير اولاى لادانته بالتواطؤ فى مقتل 18 شخصا، بينهم 7 من جنود قوة حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.

وقال اولاى فور صدور الحكم: "هذا حكم دون دليل، هذا حكم سياسي"، إلا أنه استطاع العودة لمنزله بفضل تقدم محاميه بطعن أمام محكمة النقض.

وطالبت المدعية العامة ميريل كواسى بعقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين فى القضية، اوبير اولاى (64 عاما) وزير العمل والأشغال العامة فى حكومة الرئيس السابق لوران غباغبو، وموريس دجيرى البالغ 37 عاما، وذلك فى قضية مقتل 18 شخصا فى غرب البلاد فى يونيو 2012.

وأكدت كواسى: "بشكل واضح، اوبير اولاى قدم دعما ماليا بغرض شن تمرد فى الغرب"، وتابعت أن "المتواطئ يكون أحيانا أكثر خطورة من الفاعل".

 

 

          


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكثر من 80 رئيس دولة يشاركون بالقمة الأوروبية الأفريقية بساحل العاج (صور)

ملك المغرب يصل ساحل العاج لحضور القمة الإفريقية الأوروبية

أبيدجان

ساحل العاج

كوت ديفوار

محكمة

سجن

الامم المتحدة

قوات حفظ السلام



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة