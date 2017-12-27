محكمة أبيدجان تقضى بسجن وزير سابق 20 عاما متورط فى مقتل جنود حفظ السلام





(أ ف ب)

أصدرت محكمة فى أبيدجان أمس الثلاثاء حكما بالسجن عشرين عاما بحق الوزير العاجى السابق اوبير اولاى لادانته بالتواطؤ فى مقتل 18 شخصا، بينهم 7 من جنود قوة حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.

وقال اولاى فور صدور الحكم: "هذا حكم دون دليل، هذا حكم سياسي"، إلا أنه استطاع العودة لمنزله بفضل تقدم محاميه بطعن أمام محكمة النقض.

وطالبت المدعية العامة ميريل كواسى بعقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين فى القضية، اوبير اولاى (64 عاما) وزير العمل والأشغال العامة فى حكومة الرئيس السابق لوران غباغبو، وموريس دجيرى البالغ 37 عاما، وذلك فى قضية مقتل 18 شخصا فى غرب البلاد فى يونيو 2012.

وأكدت كواسى: "بشكل واضح، اوبير اولاى قدم دعما ماليا بغرض شن تمرد فى الغرب"، وتابعت أن "المتواطئ يكون أحيانا أكثر خطورة من الفاعل".