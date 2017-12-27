محضر يتهم 3 أشخاص بينهم ضابط شرطة بالاستيلاء على قطعة أرض بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تقدم شخصان بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، ببلاغ بقسم شرطة فاقوس ضد 3 أشخاص بينهم ضابط شرطة، بتهمة الاستيلاء على قطعة أرض ملك لهم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "محمد عبد الرحمن عبدون، وشقيقه "حسن" يتهم فيه كل من "عبد الفتاح ف" ضابط شرطة ونجله "إبراهيم" و"السيد ال ع" بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 800 متر بشارع الدروس بندر فاقوس بالقوة وإيجار بلطجية لفرض سطوتهم على الأرض، وأن الضابط مستغلا جهة عمله فى حمايتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم المحضر 242/34 أحوال فاقوس، وجارى العرض على النيابة العامة.