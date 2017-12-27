محضر يتهم 3 أشخاص بينهم ضابط شرطة بالاستيلاء على قطعة أرض بالشرقية

محضر يتهم 3 أشخاص بينهم ضابط شرطة بالاستيلاء على قطعة أرض بالشرقيةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 09:08 م
اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق
تقدم شخصان بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، مساء اليوم، ببلاغ بقسم شرطة فاقوس ضد 3 أشخاص بينهم ضابط شرطة، بتهمة الاستيلاء على قطعة أرض ملك لهم.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "محمد عبد الرحمن عبدون، وشقيقه "حسن" يتهم فيه كل من "عبد الفتاح ف" ضابط شرطة ونجله "إبراهيم" و"السيد ال ع" بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 800 متر بشارع الدروس بندر فاقوس بالقوة وإيجار بلطجية لفرض سطوتهم على الأرض، وأن الضابط مستغلا جهة عمله فى حمايتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم المحضر 242/34 أحوال فاقوس، وجارى العرض على النيابة العامة.
إضافة تعليق
خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب
فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة