محامى يطالب أوقاف الإسكندرية بتعميم احتفالات المسيح طوال شهر يناير





الإسكندرية – أسماء على بدر

تقدم شريف جاد الله المحامى، ومنسق حركة المحامين الثوريين، بإنذار إلى وزارة الأوقاف بالاسكندرية، حمل رقم 13239 لسنة 2017 ،محكمة الإسكندرية الابتدائية مطالبا وزارة الأوقاف بتعميم الاحتفال في المساجد بمولد السيد المسيح طوال الأسبوع الأول من يناير 2018 .

وأوضح فى بلاغه اليوم إن تجديد الخطاب الدينى؛ لا يكون بمؤتمرات تُعقد وإنما هى روح جديدة يجب أن تظهر معالمها بما لا يُخالف أصول العقيدة الإسلامية ، فإذا كانت وزارة الأوقاف تحتفل رسميا بمولد حضرة رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام بل و تحتفل رسميا بمولد سادتنا من أهل بيت حضرة النبي عليه الصلاة و السلام بل و بمولد سادتنا من أولياء الله الصالحين ؛ ويستمر الاحتفال أسبوعا، فيكون من باب أولى ومن باب ما يُعرف في علم أصول الفقه " بالقياس الأولى " أن نحتفل بميلاد نبى من أنبياء الله تعالي المرسلين .



واختتم جادالله إنذاره" بأن المسألة ليست طلسما و لا تحتاج لبيانات سلفية و لا لفتاوي أزهرية ،بل تحتاج إلي روح و سماحة الحضرة المحمدية عليه و علي أنبياء الله أجمعين الصلاة و السلام و لنتذكر أن حضرة النبي سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم ؛ عندما دخل المدينة المنورة وجد اليهود يحتفلون بيوم نجاة سيدنا موسي فأجازعليه الصلاة و السلام ذلك ؛ بما يعني قطعا أن الاحتفال بمولد المسيح لا يُخالف أصلا شرعيا ؛ بل يتوافق مع ما قام به الأعلم منا بالشرع عليه الصلاة و السلام ".