محافظ كفر الشيخ يعلن عن مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بالكاميرات

محافظ كفر الشيخ يعلن عن مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بالكاميراتالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:00 ص
محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اعتماده خطة مراقبة الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ - مرحلة أولى، بكاميرات المراقبة ضمن مشروع يشمل دائرة المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، وذلك تفعيلاً لأهم بنود بروتوكول شركة المصرية للاتصالات ومحافظة كفرالشيخ الموقع فى الثانى من يوليو الماضى.
أكد محافظ كفر الشيخ، أن حماية المواطنين والمارة هى مسئوليتنا جميعًا، وأمن المواطن خط أحمر، ولن نسمح بتجاوز القانون أو انتهاك حقوق المواطنين، أو المساس بأمنهم وسلامتهم.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه فى هذا المخطط استخدام أحدث أجهزة كاميرات المراقبة وخطوط الربط فائقة السرعة التى تتمكن من تسجيل التحركات فى هذه الميادين والشوارع والمواقع الحيوية.
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