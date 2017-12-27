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محافظ المنيا يبحث مع أصحاب المحاجر إجراءات تقنين أوضاع غير المرخصين

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:43 م
محافظ المنيا يبحث مع أصحاب المحاجر إجراءات تقنين أوضاع غير المرخصين محافظ المنيا يلتقى أصحاب المحاجر


المنيا حسن عبد الغفار
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التقى عصام البديوى محافظ المنيا صباح اليوم بعدد من أصحاب المحاجر للاستماع لمطالبهم ودراسة امكانية حلها ، وتقنين أوضاع غير المرخصين منهم .

حضر اللقاء اللواء مصطفى درويش مدير مشروعات المحافظة والدكتور علاء الدين محمد مدير إدارة المحاجر وعلى حسن العضو القانونى بإدارة المحاجر وعدد من أصحاب المحاجر .

قال المحافظ فى بيان، إن المحافظة لا تدخر جهداً فى تذليل كافة العقبات والمساهمة فى تيسير اجراءات انهاء التراخيص للجادين بالشكل المناسب ، وفى اطار القانون للحفاظ على ثروات الدولة المحجرية بأنواعها، وللمساهمة فى توفير فرص عمل من خلال تشغيل أكبر عدد من تلك المحاجر مما يساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى والعودة بالنفع على الدولة والمواطنين .

حث المحافظ خلال اللقاء المتأخرين بالإسراع فى اتخاذ اجراءات التقنين حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مؤكداً أن المحافظة قامت بالعديد من الاجراءات للتيسير الفعلى على اصحاب المحاجر غير المرخصة وانها على استعداد تام لدراسة وحل كل طلباتهم بالشكل المناسب والقانونى .

كما وجه المحافظ مدير إدارة المحاجر بضرورة تذليل كافة العقبات الخاصة بالتشغيل ومخاطبة كافة الجهات التى من شانها التيسير على من يرغب فى الترخيص وكذلك دراسة أى تظلم من أصحاب المحاجر القائمة من مهندسى المعاينة  فى مسائل دقة احتساب المخالفات وعدم المبالغة فيها ودراسة توحيد المخالفات على الجميع بشكل عادل ووفقاً للضوابط القانونية.

من جانبه قال مدير مشروعات المحافظة إن اللقاء يهدف الى التعرف على اسباب تأخر البعض فى تقنين وترخيص المحاجر حيث تنوعت مطالبهم من تقسيط القيمة الايجارية وعمل بروتوكول للميزانية الشبكية وان يتم التحصيل من الاكشاك وتخفيض قيمة التأمينات والقيمة المضافة وتطبيق نظام اسبوع الراحة لصيانة المعدات.

 

 


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