محافظ القليوبية يوجه بغلق مزلقانات السكة الحديد غير القانونية

محافظ القليوبية يوجه بغلق مزلقانات السكة الحديد غير القانونيةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:52 م
اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية
القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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وجه اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية خلال المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية بسرعة مراجعة وغلق مزلقانات السكة الحديد غير القانونية حرصا على سلامة المواطنين وحفاظا على أرواحهم للتقليل من خطر الحوادث التي تنتج جراء تلك الفتحات غير الشرعية.
وناشد عشماوى المواطنين بتواخى الحيطة والحذر عند عبور المزلقانات والتأكد من عدم وجود قطارات قبل عبور المزلقانات لتجنب الحوادث المتكررة.
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