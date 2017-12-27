محافظ الغربية يتفقد الحالة الأمنية للكنائس بطنطا

محافظ الغربية يتفقد الحالة الأمنية للكنائس بطنطاالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:52 م
جانب من الجولة
الغربية عادل ضرة
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تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، الحالة الأمنية لكنائس الشهداء مارى جرجس سابقاً، وكنيسة القديسة دميانه، وكنيسة السيدة العذراء بمنطقة الصاغة، لمتابعة ومراجعة التجهيزات الأمنية بمحيط الكنيسة، ومتابعة إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، والتأكد من تحقيق أعلى درجات التأمين، والتنبيه بعدم وقوف السيارات والدراجات البخارية بمحيط الكنائس، والتأكد من تشغيل الكاميرات أعلى أسوار الكنائس وبداخلها، والوقوف على مدى الإستعدادت لجاهزية القوات لمجابهة أى خطر، وذلك فى إطار الاستعداد للاحتفالات بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد.
ووجه محافظ الغربية، رئيس حى أول طنطا، بأهمية الحفاظ على المظهر الجمالى بمحيط الكنائس.
كما تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أعمال تطوير وتوسعه كوبرى المحلة القديم العلوى بطنطا، لمتابعة سير العمل للقضاء على الكثافة المرورية، والعمل على راحة المواطنين.
وأصدر محافظ الغربية، توجيهاته المشددة بسرعة الانتهاء من الأعمال فى موعد أقصاه 15/1/2018، مرعاه الدقة وأعلى معايير الجودة، حرصا على سلامة المواطنين.
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