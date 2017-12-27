محافظ الغربية: إنهاء التشطيبات النهائية بمستشفى حميات طنطا بـ146 مليون جنيه

الغربية - عادل ضرة

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أن مستشفى حميات طنطا شهد خلال هذه الفترة أعمال التشطيبات النهائية تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن التكلفة النهائية للمستشفى ستصل إلى 146 مليون جنيه.

وأشار إلى أن العمل بالمستشفى بدأ فى عام 2005 وتوقف لعدة سنوات، وجرى إعادة العمل بها واعتماد المبالغ المالية للانتهاء من الأعمال التى كانت متوقفة.

وأضاف "صقر"، أنه تفقد الأعمال الجارية بمستشفى محلة مرحوم، والتى بدأ العمل بها فى 2005 ثم توقف حتى 2010 بتكلفة 136 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة بعد تدبير الاعتمادات المالية للمستشفى.