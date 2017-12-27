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محافظ الشرقية يعلن خطة لمواجهة موسم المطر

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:37 م
محافظ الشرقية يعلن خطة لمواجهة موسم المطر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
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شدد  اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية،على رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي و الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي سرعة الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة الكاملة لكافة المعدات المستخدمة عند سقوط أمطار شديدة و تسليك بالوعات تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها في الشارع مما يتسبب في غلقها و تعطيل مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته وبحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز و المدن و الأحياء و مديري الإدارات النوعية بالديوان العام وعدداً من شباب الشرقية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وأوضح المحافظ أن المحافظة وضعت خطة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة و السيول المتوقعة خلال فصل الشتاء عن طريق التواصل مع مركز التنبؤات الجوية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة.

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بمراجعة الطرق التي يوجد بها حفر ومطبات وعمل الصيانة اللازمة لها وتثبيت أعمدة الإنارة المائلة على جانبي الطريق .

كما وجه اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أعضاء المجلس التنفيذي بضرورة تنظيم لقاءات جماهيرية بكل مركز ومدينة وقرية لتوعية المواطنين بحجم المؤامرات التي تٌحاك بالبلاد داخلياً وخارجياً لتمثل حائط صد وقوة دفع للعمل والتصدي لمثل هذه المؤامرات وللمضي قدماً لبناء وطننا الغالي مصر .

وأكد المحافظ على مدير مديرية الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب بمختلف مراكز ومدن المحافظة أمام النشئ والجمهور وتنظيم ندوات تثقيفية لنشر الوعي والمعرفة بينهم والتصدي للأفكار الهدامة والتي تضر ولا تنفع مؤكداً على ضرورة العمل والبناء لدفع عجلة الإنتاج والتنمية وقال " لن تُبنى البلاد إلا بسواعد أبنائها المخلصين المخلصين.

 

 

 
 
 
 

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