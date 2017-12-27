محافظ البحر الأحمر يبحث فرص الاستثمار مع "لايلونج الصينية" لاستكشاف الذهب





البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى مساء اليوم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بممثلى مجموعة شركات "لايلونج للتعدين واستكشاف الذهب" الصينية لبحث فرص الاستثمار والتنقيب عن الذهب على أرض المحافظة.

استعرض المحافظ أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة البحر الأحمر وتعدد الأنشطة السياحية بها كما أكد أن المحافظة بها العديد من المقومات لإقامة أضخم المشروعات فى جميع المجالات أهمها استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير أنشطة وأنواع السياحة بها مثل السياحة العلاجية و البيئية والتاريخية والثقافية وأيضا إقامة مدينة الذهب العالمية بمدينة مرسى علم العالمية.

كما أكد المحافظ على أن مشروع " مدينة الذهب العالمية " سيصبح بورصة الذهب العالمية فى المستقبل مشيرا إلى العديد من العوامل التى تجعل من مدينة مرسى علم أفضل مكان لهذا المشروع الضخم حيث كثرة مناجم الذهب و توفرجميع الخدمات من بنية تحتية ومنتجعات وفنادق عالمية لاستقبال المستثمرين والقائمين على المشروع وكذلك تواجد مطار مرسى علم الدولى .

وأوضح المحافظ أنه يوجد ما يقرب من 98 منجم ذهب بالمحافظة، ويهدف مشروع مدينة الذهب العالمية إلى كيفية الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والمعادن النفيسة بالمحافظة.

وستقام مدينة الذهب على مساحة مليون متر مربع بمدينة مرسى علم كما أنها ستضم مجمع ورش ومعارض لمنتجات الذهب ومعامل لمعايرة الجودة ومصنع مصغر إضافة إلى مصفاة الذهب وأكاديمية للتدريب على كافة الصناعات المتعلقة بالذهب والمعادن النفيسة .

وقام اللواء صلاح الجمل مدير مكتب الاستثمار بالمحافظة بعرض الرؤية المستقبلية للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة والتى تستهدف استخدام كافة الموارد البيئية والاقتصادية بالمحافظة لخلق فرص عمل لشبابها ووضع محافظة البحر الأحمر على خريطة الاقتصاد العالمى .