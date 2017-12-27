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محافظ الإسماعيلية: جاهزون لاستقبال مهرجان الهجن فى دورته الـ18

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:00 ص
محافظ الإسماعيلية: جاهزون لاستقبال مهرجان الهجن فى دورته الـ18 اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية- جمال حراجى
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قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية إننا جاهزون لاستقبال الدورة الـ18 لمهرجان الهجن، والذى تستضيفه المحافظة فى شهر مارس 2018 بصحراء سرابيوم التابعة لمدينة فايد.

وأشار المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم عقد مجموعة من اللقاءات مع الجهات المسئولة عن تنظيم المهرجان ومنها الاتحاد المصرى للهجن وإدارة السياحة والعلاقات العامة بالمحافظة لإنهاء كافة الترتيبات للمهرجان، حيث تمت مخاطبة الجهات المشاركة من القبائل العربية للتجهيز وأيضا قام الإتحاد المصرى بمخاطبة بعض الدول للمشاركة فى سباق هذا العام ومنها الإمارات والأردن والسودان، والسعودية، والكويت والجزائر وتونس، وبعض الدول الإفريقية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والإتحاد الإفريقى لسباقات الهجن، وسيتم الإعلان النهائى عن القبائل والدول العربية والإفريقية قبل بدء دورة المهرجان بفترة كافية، حيث مازالت هناك ترتيبات بهذا الخصوص.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أن كافة الترتيبات الخاصة بالاستضافة تمت مناقشتها، ومنها إقامة المشاركين لان المهرجان سوف يستمر لمدة يومين والترتيبات الأمنية بالمهرجان، وأيضا الحفلات التى ستقام على هامش المهرجان من ندوات وأمسيات شعرية للشعرى البدوى، ولقاءات فنية سوف تقام على هامش المهرجان خلال فترة انعقاده بالإسماعيلية.


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