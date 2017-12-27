محافظ الإسكندرية يكلف المرور بتحديد أماكن عربات المأكولات السريعة





الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم إجتماعا مع جميع الجهات المعنية لعرض مقترح تنفيذ مشروع عربات المأكولات السريعة فى بعض الشوارع بنطاق حى العجمى و حى وسط، وذلك لإتاحة فرص عمل لشباب الاسكندرية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة،واللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة،واللواء جمال براهيم مدير إدارة مرور الإسكندرية، وعلاء يوسف رئيس حى العجمي،والمهندس على مرسى رئيس حى وسط، وبعض أعضاء مجلس النواب الممثلين لدوائر العجمى و حى وسط.

وأكد المحافظ على ضرورة الزام العربات باشتراطات قانونة محددة وإلا تكون العربات ثابتة، وأن لا يزيد حجم العربة المتحركة عن 1.5 متر طول و 1 متر عرض وأن لا تقل المسافة بين العربة والأخرى عن 200 متر، مشددا على ضرورة تحديد شكل موحد مناسب للعربات، وإلزام أصحاب العربات بنظافة المكان وعدم إلقاء المخلفات فى المنطقة المحيطة به، و ضمان عدم التعدى على الطريق العام، لافتا إلى ضرورة التنبية على اصحاب العربات بأنه سيتم الحجز على العربة فى حالة عدم الالتزام بالاشتراطات البيئة والمرورية والأمنية اللازمة.

وكلف سلطان فى بيان،مدير إدارة مرور الإسكندرية بتشكيل لجنة لمعاينة الشوارع التى يمكن تمركز العربات بها ،ووضع الاشتراطات الأمنية والمرورية والقانونية اللازمة ،مؤكدا أن الهدف من وراء هذه الفكرة هو خلق فرص عمل جديدة لشباب الاسكندرية مع عدم إعاقة حركة المرور والمارة وتنفيذ نموذج ناجح مرضى لجميع الأطراف ومفيد لأهالى الاسكندرية.