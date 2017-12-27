مجموعة شركات "مرسيليا " ترعى الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية





كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز

أعلنت مجموعة شركات مرسيليا عن توقيع عقد رعاية الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وقد تم التوقيع اليوم بحضور كل من ياسر رجب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، وعبد العزيز على العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، المهندسة أمل مُبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، ومحمود الشيخ، امين صندوق الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية وذلك فى إطار رؤية مجموعة شركات مرسيليا وإيمانها الكامل بدور مؤسسات الأعمال فى الخدمة المجتمعية ولدعمها الدائم لأبناء التحدى من ذوى الإعاقة الذين يشرفون مصر فى العديد من البطولات العالمية.

وقد حقق الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية عدد من الإنجازات الرياضية على المستوى الدولى فى الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من أن الاتحاد أُنشأ منذ ثلاث سنوات فقط ولكن لاعبى الاتحاد قد تمكنوا من المشاركة فى بطولة الجمهورية وبطولة كأس مصر فى معظم الأنشطة الرياضية، كما تمكن الاتحاد من المشاركة فى بطولتى العالم لتنس الطاولة والسباحة، واستطاعوا حصد 10 ميداليات بواقع 8 ميداليات فى بطولة تنس الطاولة، 4 منهم فضية و4 منهم برونزية واثنان منهم إحداهما ذهبية والثانية فضية فى بطولة العالم للسباحة.

من جانبه قال ياسر رجب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، لم تكن خطوة رعاية الاتحاد وليدة اللحظة بل هى تتويج لأنشطة المجموعة فى دعم الأنشطة المجتمعية عموماً وأنشطة ذوى الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص، كما تؤكد هذه الخطوة على إلتزامنا وسعينا لتطوير وتنمية المجتمع وإتباعا لتوجه الدولة لاستقبال عام ذوى الاحتياجات الخاصة لعام 2018، وإيمانًا منا بأهمية تطوير القطاع الرياضى الخاص بذوى الاعاقات الذهنية الذين يشرفون مصر فى المحافل الدولية ويستحقون المزيد من الدعم والتشجيع لاستمرار نجاحاتهم."

وأضاف: منذ إنشاء مجموعة مرسيليا، حرصت على تقديم الدعم لقطاع الاحتياجات الخاصة حيث قامت بتأسيس مؤسسة "البنيان المرصوص الخيرية" بالإسكندرية والتى يندرج تحت مظلتها مركزاً كاملاً متخصصاً فى رعاية وتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة من الأطفال، وقد نجحت هذه المؤسسة بدعم "مرسيليا" فى تأهيل عدد من الحالات وإتمام دمجهم فى المجتمع."

وحرص رجب على توجيه الشكر لمؤسسة مصر الخير لحرصها الدائم على مساندة تلك الشريحة القريبة الى قلبه بصفة شخصية وتقديم الدعم لهم بصورة مباشرة لتأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.

من جانبه أعرب عبد العزيز على العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير عن سعادته بهذا التعاون المثمر بين القطاع الخاص متمثلاً فى شركة مرسيليا للإستثمار العقاري، والقطاع المجتمعى متمثلاً فى مؤسسة مصر الخير والاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية، وأكد على حرص المؤسسة على أن تقوم بجمع كل أطراف المجتمع بهدف خدمة المواطن المصرى فى كل مكان، وعبر عن فخره بأبطال مصر من ذوى الإعاقات الذهنية لما قدموه من تمثيل مشرف خلال بطولة العالم لتنس الطاولة بالتشيك وبطولة العالم للسباحة بالمكسيك.

وأشادت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير بالتعاون بين كل من مؤسسة مصر الخير ومجموعة شركات مرسيليا لتقديم الدعم لأبطال مصر وللاتحاد الرياضى المصرى للاعاقات الذهنية متطلعة الى مشاركة الشباب المصرى فى البطولات قادمة." وعبرت عن فخرها بأبناء مصر وأبطالها من ذوى الإعاقة وتمثيلهم المشرف لمصر فى بطولة العالم لتنس الطاولة والتى كانت بالنسبة لهم تحدى كبير. كما أكدت على أن أبطال مصر اجتهدوا وكانوا حريصين على الاستمرار فى المحاولة حتى نجحوا فى رفع اسم بلادهم الحبيبة مصر عالياً.

وقال محمود الشيخ أمين صندوق الاتحاد الرياضى المصرى للاعاقات الذهنية "أن مؤسسة مصر الخير هى الداعم الأول للاتحاد فهى بمثابة بيتنا الثاني" وتقدم بالشكر لشركة مارسيليا على دعمها لابطال الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية لمواصلة حصد البطولات.

وأشار الى أن أبطال الاتحاد قد تمكنوا من تحقيق ميداليتين ذهبية وفضية لأول مرة فى تاريخ مشاركات مصر بالبطولات العالمية للاعاقات الذهنية حيث حصلت السباحة مريم طارق على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم التى اقيمت فى المكسيك بالإضافة إلى الميداليات الفضية والبرونزية التى حصل عليها فريق تنس الطاولة فى بطولة العالم بدولة التشيك.