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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:54 م
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مباحثات سعودية تركية فى الرياض حول القدس وتعزيز العلاقات

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:56 م
مباحثات سعودية تركية فى الرياض حول القدس وتعزيز العلاقات الملك سلمان


(أ ف ب)
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بحث العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز فى الرياض، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم العلاقات بين القوتين الإقليميتين وسبل تعزيزها، إضافة الى الملفات الاقليمية وخصوصا مسألة القدس بعد اعتراف الادارة الأمريكية بها عاصمة لإسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك سلمان والمسؤول التركى عقدا جلسة مباحثات جرى خلالها "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع فى المنطقة".

من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء التركى فى بيان أن اللقاء تطرق إلى "العلاقات المتجذرة فى التاريخ" بين السعودية وتركيا، كما جرى خلاله تبادل وجهات النظر حيال "وضع القدس وضرورة تحرك العالم الإسلامى بشكل موحد للمحافظة على حقوق إخواننا الفلسطينيين".

وتركيا حليف قوى لقطر فى الأزمة الأخيرة، وقد تطوّرت العلاقة الدبلوماسية والتجارية والعسكرية بين البلدين فى الاعوام الأخيرة بشكل كبير.

وفى الخامس من يونيو 2017، قطعت السعودية ودولة الامارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت اغلاق مجالها الجوى أمام الطيران القطرى لاتهامها بدعم مجموعات "إرهابية".

لكن الدوحة تنفى ذلك كما تقول أنقرة أنه لا توجد أدلة على هذه الاتهامات. وانتقد اردوغان بشكل واضح العقوبات المفروضة من هذه الدول على قطر.

وتضع الأزمة تركيا فى موقف حساس كونها تسعى الى تحقيق توازن بين تحالفها الإستراتيجى مع قطر والحفاظ على علاقتها مع دولة إقليمية رئيسية كالسعودية خصوصا فى ظل وجود ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

 


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