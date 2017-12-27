ليبيا تلغى رسو ناقلة نفط فى ميناء السدر بعد انفجار فى خط أنابيب





رويترز

قال مصدر بتجارة النفط إن ليبيا ألغت عملية رسو ناقلة نفط كان من المقرر تحميلها بمليون برميل من النفط فى ميناء السدر النفطى وذلك بسبب انفجار وقع أمس الثلاثاء فى خط أنابيب يصل إلى الميناء.

وكان من المتوقع تحميل الناقلة بالشحنة لحساب شركة يونيبك.

وقال مصدر بالشحن البحرى إن الناقلة كانت سترسو فى الميناء صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر عسكرية ونفطية أمس أن مسلحين فجروا خط أنابيب للنفط الخام فى ليبيا يصل إلى ميناء السدر وهو ما تسبب فى خفض إنتاج البلاد من الخام بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فى بيان إن الإنتاج انخفض بين 70 ألفا و100 ألف برميل يوميا، مضيفة أن سبب الانفجار غير واضح.