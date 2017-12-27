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ليبيا تعيد 142 مهاجرا إلى غينيا بالطائرة

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 08:11 م
ليبيا تعيد 142 مهاجرا إلى غينيا بالطائرة مهاجرين


أ ش أ
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 قال مسؤولون إن ليبيا أعادت 142 مهاجرا بشكل غير مشروع إلى غينيا بالطائرة اليوم الأربعاء بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة حيث تكثف عمليات الترحيل لتخفيف التكدس الشديد فى مراكز الاحتجاز لديها.

وزاد عدد الأشخاص فى مراكز الاحتجاز الليبية بشكل كبير هذا العام بعد أن أغلقت الجماعات المسلحة بشكل كبير المسار الذى تنطلق منه القوارب إلى إيطاليا من مدينة صبراتة مركز التهريب.

وأعادت المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين الغينيين من مدينتين بالغرب إلى مدينة مصراتة حيث ركبوا طائرة فى طريقها لكوناكري.

تأتى عمليات الترحيل فى أعقاب تقرير من (سي.إن.إن) عن بيع مهاجرين للعمل بالسخرة فجر غضبا دوليا.

وزاد تدفق اللاجئين عبر ليبيا منذ 2014. وعبر أكثر من 600 ألف شخص وسط البحر المتوسط إلى إيطاليا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لكن الانطلاق من ساحل ليبيا تراجع بشكل حاد فى يوليو تموز عندما بدأت الجماعات المسلحة فى صبراتة منع القوارب من المغادرة.

وبعد اشتباكات فى المدينة الواقعة بغرب ليبيا فى سبتمبر أيلول تم اكتشاف آلاف المهاجرين المحتجزين قرب الساحل وجرى نقلهم إلى مراكز احتجاز تحت إدارة الحكومة التى تدعمها الأمم المتحدة فى طرابلس.

وقالت منظمة العفو الدولية هذا الشهر إن ما يصل إلى 20 ألفا محتجزون فى مراكز احتجاز ومعرضون للتعذيب والعمل بالسخرة والابتزاز والقتل بشكل غير مشروع. وأدلت منظمات أخرى لحقوق الإنسان بتصريحات مماثلة فى الشهور القليلة الماضية.


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