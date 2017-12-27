ليبيا: السيطرة على حريق شب فى خط أنابيب شرق البلاد بعد تفجيره





رويترز

أعلن حرس المنشآت النفطية فى شرق ليبيا، اليوم الأربعاء أنه تم السيطرة على حريق شب فى خط أنابيب شرق البلاد بعد تفجيره.

أكد الحرس أن "مجموعة إرهابية" ربما هى المسئولة عن التفجير.