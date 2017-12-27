ليبيا: السيطرة على حريق شب فى خط أنابيب شرق البلاد بعد تفجيره

ليبيا: السيطرة على حريق شب فى خط أنابيب شرق البلاد بعد تفجيرهالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 05:35 م
انفجار خط أنابيب - أرشيفية
رويترز
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أعلن حرس المنشآت النفطية فى شرق ليبيا، اليوم الأربعاء أنه تم السيطرة على حريق شب فى خط أنابيب شرق البلاد بعد تفجيره.
أكد الحرس أن "مجموعة إرهابية" ربما هى المسئولة عن التفجير.
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