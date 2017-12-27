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ليبيا: السيطرة على حريق شب فى خط أنابيب شرق البلاد بعد تفجيره

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 05:35 م
ليبيا: السيطرة على حريق شب فى خط أنابيب شرق البلاد بعد تفجيره انفجار خط أنابيب - أرشيفية


رويترز
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أعلن حرس المنشآت النفطية فى شرق ليبيا، اليوم الأربعاء أنه تم السيطرة على حريق شب فى خط أنابيب شرق البلاد بعد تفجيره.

أكد الحرس أن "مجموعة إرهابية" ربما هى المسئولة عن التفجير.

 

 


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