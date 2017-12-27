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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:03 م
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لاعبو السيرك يرفهون عن البابا فى الفاتيكان خلال لقاء أسبوعى مع الجماهير

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:39 م
لاعبو السيرك يرفهون عن البابا فى الفاتيكان خلال لقاء أسبوعى مع الجماهير البابا فرنسيس


رويترز
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وصل لاعبو السيرك إلى الفاتيكان، اليوم الأربعاء،  للترفية عن البابا فرنسيس خلال لقاء أسبوعى مع الجماهير.

وارتدى لاعبو الأكروبات وفنانو "السيرك الذهبى" زي الدب القطبى للترفية عن البابا الذي أشاد بهم، وهذه ليست المرة الأولى التى يزور فيها السيرك الفاتيكان إذ سبق أن زارها في عامى 2009 و2016.

وفى سياق منفصل ، ألقت قوات الأمن فى الفاتيكان القبض على عضوة فى جماعة فيمن _حركة تعترض بتعرية الصدر_ ومناصرة حقوق المرأة، بعد أن عرّت صدرها وحاولت إفساد قداس عيد الميلاد الذى يحضره آلاف الأشخاص فى ساحة القديس بطرس الاثنين الماضى.

وأوقف شرطى من الفاتيكان الناشطة التى كتبت بعض الكلمات على صدرها وقام الشرطى بمنع الناشطة التى حاولت إفساد القداس وقام بتغطية جسدها.

ولم تكن هذه المرة الأولى، التى يحتج فيها ناشطات حركة فيمن فى الفاتيكان حيث، كانت ناشطات فيمن قد نظمن احتجاجات عند الفاتيكان، من قبل، ويسُمح لهن بالانصراف.


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