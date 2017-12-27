لأول مرة.. نساء سعوديات يشاركن فى بطولة دولية للشطرنج بالرياض





رويترز

لأول مرة فى تاريخ السعودية تنافس النساء السعوديات فى بطولة دولية للشطرنج فى الرياض.

وجاءت البطولة بلاعبين ولاعبات من مختلف أرجاء العالم إلى المملكة التى بدأت فى تخفيف القيود الاجتماعية مما يوفر تجربة أكثر غنى للنساء السعوديات والأجنبيات على حد سواء.

وجلس اللاعبون متقابلون فى قاعة مزدحمة ولم يطلب من النساء تغطية شعورهن أو ارتداء العباءة التى تغطى الجسم كاملا.

وقالت باتسياشفيلى نينو لاعبة الشطرنج من جورجيا "أمر جيد بالنسبة لنا" ألا يطلب من النساء ارتداء الحجاب فى البطولة.

وبالنسبة للسعوديات هذه البطولة هى أول فرصة تتاح لهن للحصول على جوائز وتصنيفات دولية.

ولم يكن معترفا بالشطرنج من قبل كرياضة يمكن للنساء السعوديات أن يمثلن بلدهن عن طريقها.

وقالت لاعبة الشطرنج السعودية إيمان فلاته إن وجود اتحاد للاعبات الشطرنج فى المملكة يمهد الطريق أمام النساء للمشاركة فى المزيد من الأنشطة والرياضات.

وأضافت "لعبة الشطرنج عندنا فى السعوديه لعبة بيوت معروفه أنها فى البيت فى العائلة بيلعبوها لكن انه يكون فى اتحاد ونسائى فالحمد لله فى ظل حكومتنا الرشيده وفى ظل الرؤية الجديدة الحمد لله فتح المجال للنساء يشاركوا فى أى فعالية".

وبدأت بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج لعام 2017 يوم الثلاثاء 26 ديسمبروتستمر حتى 30 ديسمبر. ويشارك فيها 240 لاعبا من 72 دولة منهم 12 رجلا وأربع نساء من السعودية.