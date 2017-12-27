كل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء الذكى × 13 معلومة





كتبت رحمة رمضان

يقدم "اليوم السابع" كل ما يريد معرفته القارئ عن عداد الكهرباء الذكى، وذلك قبل تركيب 250 ألف عداد ذكى بـ6 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية كمرحلة أولى تجريبية.

وفيما يلى تعرف على مميزات العداد الذكى