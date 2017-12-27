كل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء الذكى × 13 معلومة

كل ما تريد معرفته عن عداد الكهرباء الذكى × 13 معلومةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 11:20 ص
عداد الكهرباء الذكى
كتبت رحمة رمضان
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يقدم "اليوم السابع" كل ما يريد معرفته القارئ عن عداد الكهرباء الذكى، وذلك قبل تركيب 250 ألف عداد ذكى بـ6 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية كمرحلة أولى تجريبية.
وفيما يلى تعرف على مميزات العداد الذكى
- تكلفة العداد 500 جنيه.
- يحتوى على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول و تبلغ تكلفتها 1500 جنيه.
- تتحمل وزارة الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أى أعباء مالية.
- يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد.
- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقى حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".
- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.
- يتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.
- يتيح للمستهلك امكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر ويقوم العداد الذكي بانذاره حال قرب نفاذ الرصيد.
- يستطيع المستهلك الحصول علي عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ و الوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، واستهلاك الشهر السابق و12 شهرا سابقا، والاستهلاك الكلى التراكمى من وقت التركيب، والتاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، وإظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، ورسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد".
- يحقيق سياسة الوزارة فى ترشيد استهلاك الطاقة.
- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء و القضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.
- تلافى مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين.
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يمكن للمستهلك التحكم فى الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.
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