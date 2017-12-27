قافلة الأزهر الطبية تبدأ عملها بعيادات مستشفى بئر العبد الخارجية





شمال سيناء-محمد الحر

بدأت القافلة الطبية القادمة من جامعة الازهر عملها مساء اليوم الأربعاء، بالكشف على المواطنين بمبنى العيادات الخارجية مستشفي بئر العبد، فى 10 تخصصات طبية تشمل العظام والباطنة والرمد والصدر، والأنف والإذن وأطفال وجراحة تخدير وجلدية، لوصولها اليوم بوقت متأخر.

وكانت القافلة قد وصلت اليوم، إلى مستشفى بئر العبد قادمة من كلية الطب جامعة الأزهر، والتى أمر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتسييرها إلى مركز بئر العبد بشمال سيناء.

وقال نصر الله محمد رئيس مدينة بئر العبد، أن القافلة تضم أطباء إخصائيين فى مختلف التخصصات الطبية، وستواصل عملها بمستشفى بئر العبد المركزي ، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي مركز ومدينة بئر العبد.

وأشار رئيس مدينة بئر العبد، أنه سيتم إجراء عمليات جراحية لمن تستدعى حالته ذلك من المواطنين، على أيدى أساتذة مهرة من الأطباء والجراحين .

وأوضح نصر الله، أن القافلة تضم نحو 30 شخصا ما بين أطباء وإداريين وفنيو أشعة، موجها الشكر لاهتمام الدولة بأهالى شمال سيناء، وأثنى على قرار فضيلة شيخ الأزهر بتوجيه قافلة طبية متكاملة لاهالى مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأوضح المهندس صابر خفاجه مدير العلاقات العامة والإعلام بمجلس مدينة بئر العبد، أن القافلة الطبية ستعمل فترتين يوميا بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ثم فتره مسائية من الساعة الخامسة حتى التاسعة، وتستمر من اليوم الأربعاء 27 ديسمبر حتى الأحد 31 ديسمبر .

وكان فى استقبال القافلة نصر الله محمد رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والدكتور عربى محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور تامر حمدى مدير المستشفى، والنائب سلامة الرقيعى وعدد من قيادات الأزهر بشمال سيناء.

وكان مستشفى سعاد كفافى التابع لكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، قد اقام مستشفاه الميداني الرابع لمدة 4 أيام، من السبت حتى الثلاثاء الماضى، بقرية رابعة التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء.

وبلغ إجمالي الحالات التى تم الكشف عليها 15247 حالة، وتم تحويل 414 حاله إلى المستشفي الرئيسي بالقاهرة وإجراء 85 عملية جراحية و28 منظار جهاز هضمى .