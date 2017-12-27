فيديو.. رئيس "إلحاق العمالة": ندعم حقوق العاملين بالخارج ونرفض أى تجاوزات





كتب حسام الشقويرى

أكد حمدى امام رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج، أن الشعبة تدعم العاملين المصريين بالخارج وترفض أى تجاوزات بحقهم، وتعمل على توعيتهم بحقوقهم فى الدول التى يعملون بها.

وأضاف رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الشعبة بالتزكية لمدة 4 سنوات فى الانتخابات التى عقدت بمقر اتحاد الغرف التجارية اليوم الأربعاء، أنه سوف يعمل على تطوير أعمال شركات إلحاق العمالة بالخارج للارتقاء بالنشاط وفتح مشروع العلاج للأعضاء وزيادة معدلات تصدير العمالة المصرية من خلال فتح أسواق جديدة.

وكانت نتائج انتخابات شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية والتى عقدت اليوم الأربعاء بمقر اتحاد الغرف التجارية أسفرت عن فوز حمدى أمام بمنصب رئيس الشعبة لمدة 4 أعوام بالتزكية، كما فاز بمنصب النائب للشعبة كل من منير المصرى وسعيد هندى ووليد ابو شامة بمنصب سكرتير الشعبة.