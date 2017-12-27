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فاروس ترفع من تقديراتها للقيمة العادلة لسهم الشرقية للدخان إلى 500 جنيه

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:00 ص
فاروس ترفع من تقديراتها للقيمة العادلة لسهم الشرقية للدخان إلى 500 جنيه سجائر


كتب هانى الحوتى
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رفع بنك الاستثمار فاروس، من تقديراته للقيمة العادلة لسهم الشركة الشرقية للدخان، إلى 500 جنيه للسهم، مع الإبقاء على توصية محايدة.

 

وأرجعت فاروس، فى تقرير لقسم البحوث، رفع القيمة العادلة لزيادة مصادر الإيرادات وارتفاع تكلفة السلع المباعة، لأن أولا تم تعديل التقييم وفقا لنظام الأسعار الجديد، الذى قدمته الشرقية للدخان فى قائمة سعر المصنع، و"ضريبة استهلاك السلع الضارّة" التى ستطبقها الحكومة فى أواخر 2018، وثانيا وضع فى الحسبان المخزون السلعى المرتفع التكلفة الذى سيُخصص لخطوط الإنتاج فى الفترة القادمة، طبقًا لظروف السوق.

 

وأشارت فاروس، إلى محاولات الحكومة لرفع العائد من ضرائب منتجات التبغ أدت إلى تعديل النظام الضريبى الخاص بالمنتجات المحلية، فنتج عنه زيادة الشرائح الضريبية وارتفاع قيمتها على مستويات الأسعار كافة، فزادت الضرائب بواقع 0.75-1.25 جنيه، مرتفعة بنسبة 27% عن النظام الضريبى السابق، إضافة إلى ذلك، سيطبق قانون التأمين الصحى الجديد الصادر مؤخرًا "ضريبة استهلاك السلع الضارّة" على كل عبوة سجائر مُباعة، من المتوقع تطبيقها بحلول شهر ديسمبر 2018.

 

ورفعت شركات التبغ سعر المصنع ليتماشى مع تأثير زيادة الضرائب، إذ أعلنت الشرقية للدخان عن زيادة سعر المصنع من جنيهين إلا ثلاثة جنيهات (13-25%) وفقا للعلامة التجارية الخاصة بكل منتج، متوقعة أن تسجل الإيرادات نموًا نسبته 13% فى 2017-2018، بمعدل نمو سنوى مركب قدره 12% خلال الفترة من 2017-2018 حتى 2021-2022.

 

كما توقعت انخفاضًا، يتبعه ارتفاعًا فى مجمل الربح، والأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك فى 2017-2018.

 

يتداول سهم الشرقية للدخان عند مضاعف ربحية مقداره 15.5 مرة لعام 2017-2018 مقابل 17.0 مرة متوسط منافسيه، و13.0 مرة كقيمة منشئة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك لعام 2017-2018 مقابل 12.0 كمتوسط منافسيه.


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فاروس

الشرقية للدخان

قيمة عادلة



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