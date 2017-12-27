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غرفة القاهرة التجارية: فوز حمدى إمام برئاسة شعبة إلحاق العمالة بالخارج

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:24 م
غرفة القاهرة التجارية: فوز حمدى إمام برئاسة شعبة إلحاق العمالة بالخارج حمدى امام رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج


كتب حسام الشقويرى
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أسفرت نتائج انتخابات شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، التى عقدت اليوم، الأربعاء بمقر اتحاد الغرف التجارية عن فوز حمدى امام بمنصب رئيس  الشعبة لمدة 4 أعوام بالتزكية.

كما فاز بمنصب النائب للشعبة كل من منير المصرى وسعيد هندى ووليد أبو شامة بمنصب سكرتير الشعبة.

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أثناء إعلان نتائج انتخابات الشعبة 

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