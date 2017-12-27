غرفة القاهرة التجارية: فوز حمدى إمام برئاسة شعبة إلحاق العمالة بالخارج





كتب حسام الشقويرى

أسفرت نتائج انتخابات شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، التى عقدت اليوم، الأربعاء بمقر اتحاد الغرف التجارية عن فوز حمدى امام بمنصب رئيس الشعبة لمدة 4 أعوام بالتزكية.

كما فاز بمنصب النائب للشعبة كل من منير المصرى وسعيد هندى ووليد أبو شامة بمنصب سكرتير الشعبة.