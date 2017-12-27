غرفة القاهرة التجارية: فوز حمدى إمام برئاسة شعبة إلحاق العمالة بالخارج

غرفة القاهرة التجارية: فوز حمدى إمام برئاسة شعبة إلحاق العمالة بالخارجالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:24 م
حمدى امام رئيس شعبة الحاق العمالة بالخارج
كتب حسام الشقويرى
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أسفرت نتائج انتخابات شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، التى عقدت اليوم، الأربعاء بمقر اتحاد الغرف التجارية عن فوز حمدى امام بمنصب رئيس الشعبة لمدة 4 أعوام بالتزكية.
كما فاز بمنصب النائب للشعبة كل من منير المصرى وسعيد هندى ووليد أبو شامة بمنصب سكرتير الشعبة.
أثناء إعلان نتائج انتخابات الشعبة
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