غدا.. انتخاب مجلس إدارة شعبة البقالة بغرفة الجيزة





كتب حسام الشقويرى

قرر مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إجراء انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد لشعبة البقالة بالغرفة غدا الخميس.

وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، سكرتير عام إتحاد الغرف التجارية، أنه تم البدء فى إجراء الانتخابات، لاختيار مجالس إدارات الشعب النوعية التابعة للغرفة للدورة الجديدة والتى تستمر 4 سنوات وذلك فى إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لتنشيط الأداء للشعب التجارية وزيادة و تفعيل الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة التجارية بالجيزة، والذين يصل عددهم إلى 230 ألف تاجر وصانع ومؤدى خدمة.

أشار "ناصر"، إلى أنه سيتم السماح للتجار المسددين لاشتراكات الغرفة، بالترشح لعضوية مجالس إدارات الشعب تنفيذا لقانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية.

وقال أحمد بيومى، أمين صندوق الغرفة، إن الفترة الأخيرة شهدت إجراء الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد لعدد من الشعب النوعية وكان أخرها شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كاشفا أن الأسابيع القادمة سيتم خلالها إجراء الانتخابات فى باقى الشعب، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بتطبيق القانون ومراعاة الشفافية والموضوعية عند إجراء الانتخابات لإعطاء الفرصة للتجار لاختيار مجالس إدارة قوية للشعب تنعكس على الخدمات والأنشطة المختلفة.