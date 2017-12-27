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عميد طب عين شمس: افتتاح وحدة تعقيم مركزى أول يناير بتكلفة 7 ملايين جنيه

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:34 م
عميد طب عين شمس: افتتاح وحدة تعقيم مركزى أول يناير بتكلفة 7 ملايين جنيه الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس


كتب محمود راغب
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قال الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن أرقام الإصابة ونسب الإصابة بفيروس سى تقل باستمرار نتاج مجهودات سنوات.

 

وأكد المتينى، خلال تدشين الحملة بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس، على أهمية ضبط الممارسات الطبية خاصة فيما يتعلق بمناظير الجهاز الهضمى والحراجات وقسطرة القلب وجراحات العامة والغيار على الجروح فى سبيل القضاء على فيروس سى.

 

وأشار عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إلى أنه سيتم افتتاح وحدة تعقيم مركزى فى أول يناير بتكلفة 7 ملايين جنيه بأحدث التقنيات يساعد من الوقاية من الفيروسات الكبدية، مضيفًا: "غلق الحنفية وتقليل أعداد الإصابة بفيروس سى الأهم"، فضلا عن تنفيذ سياسة الاستخدام المرة واحدة للوقاية من العدوى والقضاء على الفيروسات الكبدية.


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