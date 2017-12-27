"عمومية المنشآت السياحية" توافق على اعتماد الميزانية والحساب الختامى للغرفة

"عمومية المنشآت السياحية" توافق على اعتماد الميزانية والحساب الختامى للغرفةالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:21 م
اجتماع الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية
كتبت ميرفت رشاد
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وافق أعضاء الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية، على اعتماد الميزانية والحساب الختامى للغرفة عن السنة المالية 2016/ 2017، واعتماد الموازنة التقديرية لـ2017/ 2018، وأيضا الموافقة على التجديد لمراجع حسابات الغرفة، ومناقشة التقرير السنوى لمجلس إدارة الغرفة.
عُقد اجتماع الجمعية العمومية لإقرار الموازنة، بحضور ممثلى الجهة الإدارية، إيمان الصباغ رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المنشآت السياحية، وعادل المصرى رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة، وعدد من قيادات الوزارة والغرفة.
جانب من أعمال الجمعية العمومية لغرفة المنشآت السياحية
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