"عمومية المنشآت السياحية" توافق على اعتماد الميزانية والحساب الختامى للغرفة





كتبت ميرفت رشاد

وافق أعضاء الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية، على اعتماد الميزانية والحساب الختامى للغرفة عن السنة المالية 2016/ 2017، واعتماد الموازنة التقديرية لـ2017/ 2018، وأيضا الموافقة على التجديد لمراجع حسابات الغرفة، ومناقشة التقرير السنوى لمجلس إدارة الغرفة.

عُقد اجتماع الجمعية العمومية لإقرار الموازنة، بحضور ممثلى الجهة الإدارية، إيمان الصباغ رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المنشآت السياحية، وعادل المصرى رئيس لجنة تسيير الأعمال بالغرفة، وأحمد الناظر الأمين العام للغرفة، وعدد من قيادات الوزارة والغرفة.