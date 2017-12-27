عضو بالكنيست يسىء لأسر فلسطينية تزور أقاربها فى سجن إسرائيلى





كتب: محمد أبو النور

قالت جريدة ذى إندبندنت البريطانية إن سياسيا إسرائيليا يشغل مقعدا فى الكنيست الإسرائيلى، يدعى أورين هازان، أساء لأسر فلسطينية تزور أقاربها المعتقلين فى أحد السجون بإسرائيل.

ولفتت الجريدة اللندنية الذائعة إلى أن النائب الإسرائيلى أساء معاملة الأسر الفلسطينية بينما كانوا يستقلون حافلة لزيارة أقاربهم المسجونين، وأوضحت أن أورين هازان شارك لقطات على الإنترنت من لقاء له يوم الاثنين الماضى، وصف فيها ابن امرأة فلسطينية بـ"كلب وحشرة".

وقال هازان عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم اليمينى المثير للجدل فى إسرائيل على تويتر إن السجناء الفلسطينيين "إرهابيون".