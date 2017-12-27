طب عين شمس: تدشين أكشاك للتوعية بأنشطة حملة مكافحة "فيروس سى"





كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة منال حمدى السيد، أستاذ طب الأطفال ومنسق حملة "فيروس سى" بمستشفيات جامعة عين شمس، تدشين حملة للقضاء على الفيروس بشكل كامل تحت شعار "فيروس سى حلل .. اقضى عليه".

وأشارت أستاذ طب الأطفال ومنسق حملة "فيروس سى" بمستشفيات جامعة عين شمس، خلال تدشين الحملة بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس، أن الحملة ستستمر حتى نهاية يناير المقبل، موضحة أن أنشطتها ستتضمن عقد ندوات عن كيفية الوقاية من الإصابة بالفيروس، فضلا عن إقامة أكشاك للتوعية، وتوزيع هدايا مطبوع عليها شعار ورسائل الحملة، ومطبوعات متنوعة، وفحص معملى للطلاب والعاملين بالكلية لاكتشاف الحالات المصابة، وتُختتم الفعاليات بمسرحية عن الوقاية من "فيروس سى" ينفذها الطلاب تحت إشراف القائمين على الحملة .