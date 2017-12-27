طب عين شمس تختار بطلى العالم فى الإسكواش سفيرين لحملة "فيروس سى"





كتب محمود راغب

اختارت حملة مكافحة فيروس سى التى أطلقتها كلية الطب بجامعة عين شمس ومستشفيات الجامعة، اليوم الأربعاء، تحت شعار "فيروس سى حلل.. اقضى عليه"، الزوجين على فرج ونور الطيب، بطلى مصر والعالم فى الإسكواش وأول زوجين يتم تتويجهما ببطولة أمريكا المفتوحة للعبة، سفيرين للحملة بالجامعات المصرية.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور أيمن صالح، مدير مستشفيات جامعة عين شمس خلال تدشين الحملة بمركز التدريب وتطوير التعليم بمستشفيات جامعة عين شمس، إن القضاء على "فيروس سى" معركة تقودها الدولة المصرية كافة، متابعا: "سيتم توفير علاج مجانى لمن تُكتشف إصابته بفيروس سى، فى ضوء أنشطة الحملة".

وأشار مدير مستشفيات جامعة عين شمس فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الحملة تجرى مسحا لكل المترددين على المستشفيات من المرضى، كإحدى الآليات التى اتبعتها مستشفيات الجامعة لمواجهة "فيروس سى" فى ضوء خطة الدولة، فضلا عن تجريم إعادة استخدام المستخدمات الطبية، وإجراء عملية تعقيم مركزى بالمستشفيات، إضافة لحملات توعية بمشاركة الطلبة تشمل كل شرائح العاملين بالمستشفيات .

تأتى الحملة فى ضوء استراتيجية الدولة لمكافحة الفيروسات الكبدية، خاصة فيروس سى، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب بالجامعة، وبالتعاون مع مشروع "شركاء دعم الاتصال الصحى" الذى ينفذه مركز برامج الاتصال التابع لكلية الصحة العامة بجامعة جون هوبكنز، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، وتُنفذ أنشطة الحملة تحت إشراف كلية الطب، عبر مجموعة منتقاة من الطلاب تم اختيارهم بعناية من قبل إدارة الكلية، وتم تدريبهم بواسطة القائمين على المشروع .