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ضبط 12 شخصا أثناء الحفر والتنقيب بمنزل أحدهم بقصد سرقة معبد بطلمى مجاور

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 07:39 م
ضبط 12 شخصا أثناء الحفر والتنقيب بمنزل أحدهم بقصد سرقة معبد بطلمى مجاور حملة امنية - أرشيفية


سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج، برئاسة العقيد أحمد رفعت رئيس المباحث، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة من ضبط 12 شخصا، أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بمنزل بمركز المنشاه، وكشف وجود حفرة بعمق 11 متر وقطر 60×80، وعثر بالمنزل الثاني حفره بعمق 5 متر وقطر 160 × 180، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر، بغرض الوصول لمعبد بطلمى مجاور للمنزل على بعد 50 مترا  بقصد سرقته.
 
ترجع الواقعة، عقب ورود معلومات اللواء مصطفى أنس مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله، ببندر المنشأه بمساعدة نجله و11 آخرين من محافظات مختلفة.
 
على الفور، تم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه اللواء هشام قدرى مدير المباحث، وقاده العقيد أحمد رفعت رئيس مباحث الآثار، والمقدم أحمد إيهاب ضابط مباحث اثار سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث المنشأه، وتبين من التحريات قيام "محمود . إ" 40 سنة، عامل يقيم بندر المنشاه هارب، و12 شخصا من بينهم نجله "محمد"  19 سنة نقاش ويقيم بذات العنوان .
 
بتقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز، بالاشتراك وضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج، استهدفت منزل العامل المأذون بتفتيشه، حيث تبين هروبه ، وتم ضبط "عبدالناصر . م" مزارع ، و"أحمد . م .ط" طالب بكلية التجارة ،ويقيم بمركز سوهاج ، "محمد . ع" 27 سنة صاحب كافتيريا بالجيزة، و "على . ع" 19 سنة، طالب بمدرسة التجارة بسوهاج، و "أحمد ع ا" 22 سنة عامل، ويقيم بمركز سوهاج ، "حسنى. م" 19 سنة، طالب بكلية التجارة ويقيم بسوهاج ، "مومن . م" 24 سنة، مزارع ويقيم الإسكندرية، و "أحمد .ب" حداد ويقيم الجيزة ، و "أحمد . ح" 19 سنة طالبق، ويقيم المنشاه ، "محمود .م" 24 سنة مزارع ويقيم المنشاه، و "إسلام . أ" 18 سنة عامل ويقيم بالمنشاه.
 
تم التحفظ على أدوات الحفر المستخدمة، وتم إخطار هيئة الآثار لاتخاذ اللازم، وتبين من المعاينة بوجود شواهد أثرية بمكان الحفر عبارة عن قطع فخارية بالمنطقة، تم تحرير محضرا بالواقعة، برقم 35 أحوال المنشاه وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 

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