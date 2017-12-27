ضبط عاطلين انتحلا صفة عمال رش مبيدات بالصحة وسرقا محتويات شقق بالسيدة زينب





كتب إبراهيم أحمد

سقط فى إيدى رجال المباحث بقسم شرطة السيدة زينب، عاطلين متهمين بسرقة المساكن بعد انتحال صفة عمال رش مبيدات تابعين لوزارة الصحة، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة، معلومات مفادها أن "وليد.ن.ع" 30 سنة عاطل، و"عصام.ف.أ" 30 سنة عاطل، السابق اتهامهما فى قضايا، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب انتحال صفة عمال رش مبيدات حشرية تابعين لوزارة الصحة.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبحوزتهما اسطوانة بلاستيكية تستخدم فى رش المبيدات الحشرية، وحقيبة بداخلها 29 كيس مبيد حشرى و كارنيه منسوب صدوره لوزارة الصحة باسم الأول "مزور"، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات، أقرا بصحتها، واعترفا بارتكاب سرقات من داخل مساكن وهى 20 ألف جنيه من شقتين.

كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليه الأول بمسكن المتهم الثانى، وأضافا ببيع الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه الثانى لأحد الأشخاص "لايمكنهما الإرشاد عنه"، وإنفاق المبالغ المالية متحصلات حوادثهما على قضاء سهرات بالملاهى الليلية وتعاطى المواد المخدرة.

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.