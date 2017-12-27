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الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 02:56 م
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ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل فندق شهير بدمنهور

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 01:44 م
ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب داخل فندق شهير بدمنهور شبكة أداب - أرشيفية


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد هندى مدير المباحث، من ضبط شبكة دعارة داخل فندق شهير بدمنهور.
 
وردت معلومات للمقدم حسام البدرى، رئيس قسم مكافحة الأداب بالمديرية مفادها، اصطحاب أحد الأشخاص فتايات لفندق شهير بشارع الصاغة بدمنهور لممارسة الدعارة والرذيلة بإحدى غرف الفندق.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومداهمة الفندق و"ضبط م.ج.م" 35 سنة ربة منزل ومقيمة دمنهور وشقيقتها ع .ج.م.38 سنة ربة منزل و"المدعو م.أ" 36 سائق ومقيم السنبلاوين الدقهلية والذى اعترف بممارسة الرذيلة مع الأولى مقابل أجر مادى، كما اعترفت المتهمة الثانية بتسهيل دعارة شقيقتها وأنهم قاموا بإيهام عامل الفندق بأنهم متزوجون وقاموا بحجز سويت بالفندق لممارسة الرذيلة داخله، وتم ضبط مبلغ مالى والهواتف المحمولة، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة لقسم دمنهور التحقيقات.

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