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صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:32 م
صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى جانب من الجولة


سوهاج - محمود مقبول
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تفقد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واللواء عمر عبد العال مدير الأمن اللمسات الأخيرة للتشطيبات النهائية لمبنى متحف سوهاج القومى، المقرر الانتهاء منها فى غضون الفترة القليلة المقبلة.

 

وعلى جانب آخر استمع وزير التنمية المحلية لشرح حول المتحف والذى يتكون من البدروم الذى يضم عددا من القطع الأثرية تستعرض الفكر الدينى عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود، وكذلك عبادة الحج فى العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية أما الدور الأرضى فيضم تماثيل وقطع أثرية لملوك الأسرتين الأولى والثانية، وكذلك قطع أثرية معظمها من نتاج الحفائر الأثرية بالمحافظة وبعضها تم نقلها من المتحف المصرى بالتحرير وجاير أندرسون والمتحف القبطى ومتحف الفن الإسلامى لتحكى تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور، خاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية إضافة إلى التطرق للتراث الشعبى بالمحافظة وإلقاء الضوء على عادات وتقاليد الأسرة بها وكذلك بعض الصناعات التى اشتهرت بها المحافظة ومنها صناعة النسيج بمدينة أخميم.

 

وأضاف مسئول المتحف أنه سوف يتم وضع فتارين العرض المتحفى فى فبراير المقبل تمهيدا لافتتاح المتحف بالنصف الأول من عام 2018 وأن كل الأعمال تجرى على قدم وساق، وفقا للجدول الزمنى المحدد لها وأن الفترة الماضية بعض التوقفات للأعمال الإنشائية لأسباب متعددة وتم التغلب عليها بمساعدة الجهات المعنية.

 

يذكر أن فكرة إنشاء متحف سوهاج القومى بدأت فى عام 1993 ثم توقف بعد ذلك لأمور هندسية وفنية واستأنف العمل به من جديد فى عام 2006 وتوقف مرة أخرى بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وفى عام 2015 تم البدء فى دراسة المشروع مرة أخرى وبدأت المقايسات واستأنف العمل فعليا فى عام 2016.

 

وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى (1)
 
وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى (2)
وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى (3)

وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى (3)

 

وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى (4)
وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى (5)
 
وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى (6)
 
وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى (7)
 
وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى (8)
 
وزير التنمية المحلية يتفقد متحف سوهاج القومى (9)
 

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