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صور.. نجاح التعامل مع مناورة لحريق بإحدى محركات طائرة ركاب فى مطار بورسعيد

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:41 م
صور.. نجاح التعامل مع مناورة لحريق بإحدى محركات طائرة ركاب فى مطار بورسعيد محاكاة لإجراءات الأزمة عند حدوث حريق بمحرك طائرة


بورسعيد - محمد عزام
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نجحت الجهات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فى مناورة حريق بمحرك إحدى الطائرات التى أجريت بمطار بورسعيد الدولى والواقع غرب المحافظة، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمهندس محمد سلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وبمشاركة لفيف من الجهات الداخلية والخارجية بالمطار .

ورصدت عدسة "اليوم السابع" ، المناورة التى تمت على أرض مطار بورسعيد الدولى بتنفيذ كل الجهات المعنية من أمن المطار، وإدارة الأزمات، والحماية المدنية والمطافئ، والإسعاف، والأوقاف والكنيسة بهدف احتواء جميع المواقف والمشكلات الطارئة أثناء الأزمة .

وقام مسئولو المطار بشرح للتجربة بحضور محافظ بورسعيد  حيث تمت الإشارة إلى أن أنواع التدريبات مكتبى جزئى وكلى والتدريب اليوم كلى بمشاركة جميع الجهات الداخلية والخارجية، وأكد أحد مسئولى المطار خلال المحاضرة ان موضوع المناورة حول حريق بالمحرك الأيسر للطائرة مشيرا إلى أن البرج بقوم بإبلاغ عمليات المطار والمطافئ.

وتحدث اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن أهمية مطار بورسعيد الدولى لاسيما بعد أن أصبحت المحافظة قاطرة التنمية فى مصر لإقامة مشروعات قومية تنموية على أرضها بشرق بورسعيد من أرصفة بحرية واستثمارات بمليارات الجنيهات وأنفاق أسفل قناة السويس ومشاريع استثمارية كبرى ومصانع بالمنطقة الصناعية فى الجنوب وما تشهده من طفرة تنموية كبرى.

وحضر "الغضبان"، المناورة بمطار بورسعيد فى منطقة الجميل، للوقوف على خطة التعامل مع الطوارئ بالمطار، وبدأت المناورة بتلقى برج المراقبة فى المطار بلاغ بحدوث حريق فى المحرك الأيسر لطائرة، أعقبه بدء تعامل العاملين بالمطار مع الموقف الطارئ، بهدف قياس سرعة التعامل مع الحدث، واستعدادات كل الأجهزة المعنية.

وأشاد المحافظ بما لمسه من سرعة وتنظيم للعاملين بالمطار مع تجربة حدوث حريق بالمحرك الأيسر للطائرة، مؤكدا على أن المطار من المناطق الحيوية بالمحافظة، ويلقى اهتمام ومتابعة من الجهات المعنية، وسيكون له دور مهم وحيوى فى مسيرة التنمية التى تشهدها المحافظة كقاطرة للتنمية فى مصر كلها.

 

 

مطار بورسعيد الدولى
مطار بورسعيد الدولى

 

دخان الحريق يتصاعد
دخان الحريق يتصاعد

 

مناورة حريق بإحدى محركات طائرة
مناورة حريق بإحدى محركات طائرة

 

نقل المصابين خلال المناورة
نقل المصابين خلال المناورة

 

محاكاة نقل الوفيات والمصابين
محاكاة نقل الوفيات والمصابين

 

عمليات نقل المصابين والوفيات
عمليات نقل المصابين والوفيات

 

الحريق بالطائرة فى المناورة
الحريق بالطائرة فى المناورة

 

الإسعاف ينقل المصابين
الإسعاف ينقل المصابين

 

محاكاة لحريق بمحرك طائرة فى مطار بورسعيد
محاكاة لحريق بمحرك طائرة فى مطار بورسعيد

 

تصاعد الدخان من الحريق
تصاعد الدخان من الحريق

 

محافظ بورسعيد يتابع المناورة
محافظ بورسعيد يتابع المناورة

 

الحريق بإحدى المحركات لطائرة "مناورة"
الحريق بإحدى المحركات لطائرة "مناورة"

 

مطار بورسعيد الدولى
مطار بورسعيد الدولى

 

المصابون ومحاكاة لعلاجهم
المصابون ومحاكاة لعلاجهم

 

علاج المصابين خلال المناورة
علاج المصابين خلال المناورة

 

-تقديم الإسعافات الأولية للمصابين
-تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

 

محاكاة لإجراءات الأزمة عند حدوث حريق بمحرك طائرة
محاكاة لإجراءات الأزمة عند حدوث حريق بمحرك طائرة

 

نقل أحد المصابين
نقل أحد المصابين

 

 


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