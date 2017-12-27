صور.. مطار أسوان ينفذ تجربة طوارئ لسيناريو سقوط طائرة ببحيرة ناصر

صور.. مطار أسوان ينفذ تجربة طوارئ لسيناريو سقوط طائرة ببحيرة ناصرالأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:03 م
مطار أسوان ينفذ تجربة طوارئ لسيناريو سقوط طائرة ببحيرة ناصر
كتب محمد طنطاوى
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نفذ مطار أسوان الدولي، تجربة طوارئ واسعة النطاق لسيناريو سقوط طائرة في بحيرة ناصر، ويعد من أوائل السيناريوهات التي تطبق في مصر والشرق الأوسط .
وحضر تجربة الطوارئ الطيار علاء الدين نبيل، نائب مدير مطار أسوان الدولي، وبمشاركة مديرية أمن أسوان ممثلة في شرطة المسطحات المائية، والهيئة العامة للسد العالي، وخزان أسوان، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وجمعية صائدي الأسماك، وهيئة الإسعاف.
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