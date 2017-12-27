صور.. مدير أمن الغربية يستعرض القوة بمناسبة أعياد الأقباط بالمحلة





الغربية - عادل ضرة

استعرض اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، القوة الأمنية بشوارع مدينة المحلة، واللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، واللواء عبد اللطيف الحناوى، حكمدار أمن المحلة وسمنود، واللواء خالد أبو طالب مساعد المدير لأمن المحلة ومأمورى أقسام أول وثان وثالث ومركز المحلة وقوات بحثية وشرطة المرافق وقوات الأمن والانتشار السريع ضمت مجموعات مخصصة للقبض والفض وقوات الحماية المدنية والأمن العام.

وقامت القوات بالانتشار فى شوارع مدينة المحلة، وسيارات الأمن الجديدة، لاستعراض القوة، لبيان جاهزية القوات لتأمين الكنائس وأعياد الأقباط.

وقام مدير الأمن بعبور نفق الشون والتقى ببعض المواطنين من كبار السن وبعض الشباب الذين اشتكوا من النفق.

وتفقد اللواء طارق حسونة، محيط كنيسة العذراء وطالب القوات تفتيش جميع المواطنين المترددين على الكنيسة من خلال رجال الشرطة وخبراء المفرقعات وقوات البحث والسيدات، من خلال الشرطة النسائية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وعمل أكمنة وحرم أمنة على بعد 200متر من جميع الاتجاهات لتأمين الكنيسة ومنع وقوف السيارات نهائيا قبل وبعد الاحتفالات، كما شدد على رفع درجة الاستعدادات القصوى بين القوات ورجال الامن والأمن العام خلال فترة الاحتفالات للأخوة الأقباط.

وقرر مدير الأمن عمل استعراض قوة بجميع مراكز المحافظة خلال الفترة القادمة للتأكيد على يقظة الأمن وجاهزيتهم للتعامل مع أى حدث طارئ.