صور .. محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا لبحث سبل زيادة وفود السائحين





جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء،السفير أرمين ميلكونيان سفير أرمينيا بجمهورية مصر العربية، والقنصل استيبان جيفورجيان القنصل الأرمينى، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ فى إطار تنشيط العلاقات وزيادة الوفود السياحية،حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية الأرمينية، وأشار للسفير للعديد من النجوم والمشاهير الأرمن المقيمين بمصر، ويتمتعوا بالأمن والأمان.

كما أشار للرحلات المنتظمة بين أرمينيا وشرم الشيخ بمعدل رحلة أسبوعيا فى صدد زيادتها ، بالإضافة للرحلات الاضافيه للاحتفال بالكريسماس بشرم الشيخ.

من جانبه رحب المحافظ بالسفير والقنصل ووجه إليهم دعوة مفتوحة لزيارة شرم الشيخ بصحبة أسرهم ودعا الشعب الأرمينى للتمتع بزيارة شرم الشيخ طوال العام وبحث مع السفير سبل زيادة وفود السائحين الأرمن للمحافظة، كما تم فى ختام اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين محافظ جنوب سيناء، والسفير الأرمينى.

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا



محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا



محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا