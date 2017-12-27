video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا لبحث سبل زيادة وفود السائحين

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:46 م
صور .. محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا لبحث سبل زيادة وفود السائحين محافظ جنوب سيناء و سفير أرمينيا والقنصل الأرمينى


جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء،السفير أرمين ميلكونيان سفير أرمينيا بجمهورية مصر العربية، والقنصل استيبان جيفورجيان القنصل الأرمينى، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ فى إطار تنشيط العلاقات وزيادة الوفود السياحية،حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية الأرمينية، وأشار للسفير للعديد من النجوم والمشاهير الأرمن المقيمين بمصر، ويتمتعوا بالأمن والأمان.

كما أشار للرحلات المنتظمة بين أرمينيا وشرم الشيخ بمعدل رحلة أسبوعيا فى صدد زيادتها ، بالإضافة للرحلات الاضافيه للاحتفال بالكريسماس بشرم الشيخ.

من جانبه رحب المحافظ بالسفير والقنصل ووجه إليهم دعوة مفتوحة لزيارة شرم الشيخ بصحبة أسرهم ودعا الشعب الأرمينى للتمتع بزيارة شرم الشيخ طوال العام وبحث مع السفير سبل زيادة وفود السائحين الأرمن للمحافظة، كما تم فى ختام اللقاء تبادل الدروع التذكارية بين محافظ جنوب سيناء، والسفير الأرمينى.

 

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا (1)

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا 

 

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا (2)
محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا 

 

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا (3)
محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا 

 

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا (4)
محافظ جنوب سيناء يستقبل سفير أرمنيا 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حملات مرورية بشوارع مدينة طور سيناء استعدادا لأعياد الكريسماس

اخبار مصر

جنوب سيناء

ارمينيا

محافظة جنوب سيناء

الكريمساس

محافظ جنوب سيناء



لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

فيديو معلوماتى.. كيف تعزز نشاط مخ طفلك خلال الامتحانات؟

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

باسم مرسى يبدأ خطوات العودة لتشكيلة الزمالك أمام الأهلى اليوم

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

خالد صلاح يكتب: "إعلام المصريين" بين الأسئلة الحائرة والشائعات الجائرة.. إعلام المصريين.. إعلام يملكه الشعب.. لصالح الشعب

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

فيديو.. حصاد الجولة الـ15 للدورى.. الأهلى يدخل الدوامة والإسماعيلى يواصل الإمتاع والزمالك يبدأ الصحوة.. إيهاب جلال "عقدة" حسام حسن.. عبد الله السعيد يتفوق على العندليب.. وإقالة النحاس وتعيين العجوز

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور .. ملكة جمال اليونان تروج للسياحة المصرية من على ظهر الجمل

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

صور.. مقتل شخص خلال احتجاز رهائن فى مصنع جنوب شرق موسكو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة