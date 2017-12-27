صور.. محافظ أسوان يكرم أفواج قطار الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة





أسوان – عبد الله صلاح

كرم اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أعضاء أفواج قطار الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن برنامج "اعرف بلدك"، والذى تم تنظيمه بقصر ثقافة أسوان، مساء الثلاثاء، بحضور الدكتور وليد رجب عضو الإدارة المركزية لشئون مكتب ذوى الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة، وهانى رشدى وكيل الوزارة بأسوان، ومحمد إدريس مدير فرع ثقافة أسوان، بجانب مشاركة نحو 500 شاب وفتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وشهد برنامج الحفل تلاوة قرآن كريم، وتكريم اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، لمنسقى ومشرفى المحافظات المشاركة فى رحلات "اعرف بلدك" وتسليمهم شهادات التقدير، بجانب تسليم درع الإدارة المركزية لشئون مكتب ذوى الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة لمحافظ أسوان، تقديراً على رعايته لكافة الأنشطة والفعاليات التى يتم تنظيمها على أرض المحافظة، واختتم البرنامج الاحتفالى بتقديم فقرات فنية وفلكلورية متنوعة لذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبه، رحب محافظ أسوان، بزيارة الأفواج الشبابية من ذوى القدرات الخاصة وأيضاً كافة الزائرين والسائحين لأسوان للاستمتاع بمعالمها ومزاراتها السياحية والأثرية على ضفاف نيلها الخالد ، مقدماً شكره لجميع القائمين على تنظيم برنامج "اعرف بلدك"، وفى مقدمتهم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، الذى لن يألوا جهداً على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة فى جميع المناحى الشبابية والرياضية وأيضاً المجالات الأخرى لخدمة المجتمع.

وأكد اللواء حجازى، اهتمام كافة أجهزة الدولة ورعايتهم لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة وهو الذى يظهر جلياً بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2018 عاماً لذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب موافقة مجلس النواب خلال الشهر الحالى على مشروع قانون ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة انطلاقا من تقدير جميع مؤسسات الدولة لهذه الفئة المتميزة من أبناء المجتمع المصرى، موضحاً بأن المحافظة من جانبها تولى اهتماما كبيراً بأبنائها من ذوى القدرات الخاصة لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والتنموية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية مع العمل على دمجهم فى المجتمع باعتبارهم شركاء فى التنمية.

ومن جانبه، قدم وليد رجب، عضو الإدارة المركزية لشئون مكتب ذوى الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة، خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على رعايته الكريمة للعام الثانى على التوالى لاستقبال وتكريم أفواج قطار الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة واهتمامه اللا محدود بهم، وهو الذى ساهم بدوره فى حصول أسوان على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى العديد من المسابقات التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأشار "رجب"، إلى أن هذه المراكز شملت فى مسابقة الحلم المصرى حصول مكتب ذوى الإحتياجات الخاصة بأسوان على المركز الأول فى مسابقتى الفن التعبيرى للإعاقة الذهنية والمسرح للإعاقة السمعية، بجانب المركز الثانى فى مسابقة الإسكتش للإعاقة الذهنية والمركز الثالث فى مسابقة العروض الرياضية للإعاقة السمعية، فضلاً عن أفضل عمل جماعى مسرحى للإعاقة الحركية وأفض مخرج وممثل.

وتابع رجب، أنه فى مسابقة أنا قادر بشكل مختلف فازت أسوان بالمركز الأول فى مسابقة الكشافة مرشدات صم بنات، والمركز الثانى فى نفس المسابقة أشباب ذهنى بنين، وأيضاً المركز الخامس للزهرات ذهنى بنات.

وفى السياق نفسه، أوضح هانى رشدى أن أسوان تستقبل خلال هذه الأيام فوج قطار الشباب لذوى الاحتياجات الخاصة الذى يمثل 23 محافظة على مستوى الجمهورية على مرحلتين، ويشارك فيه 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية، مشيراً بأنه يتم تنظيم رحلات ترفيهية لهذه الأفواج لكافة المزارات والمعالم السياحية والأثرية بالمحافظة لإطلاعهم على حضارة وتاريخ بلدهم وتعريفهم بالمقومات المختلفة التى تتفرد بها هذه المحافظة العريقة.



جانب من الحضور



محافظ أسوان يكرم أفواج قطار الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة



جانب من التكريم



جانب من الاحتفال