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صور.. "قومى البحوث" ينظم قافلة طبية لعلاج أهالى الأسمرات بالمجان

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 12:18 م
صور.. "قومى البحوث" ينظم قافلة طبية لعلاج أهالى الأسمرات بالمجان قافلة طبية لعلاج اهالي الاسمرات بالمجان


كتب محمود راغب
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نظم المركز القومي للبحوث التابع لوزارة البحث العلمي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، قافلة طبية تحت رعاية الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، لمنطقة الاسمرات بمحافظة القاهرة، من أساتذة واطباء المركز في كافة التخصصات لتقديم الخدمات الطبية بالمجان للمواطنين. 
 
وقالت الدكتورة نبيله عبد المقصود، رئيس لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومى للبحوث، إن الصيادلة المتواجدون ضمن القافلة يقومون بتوزيع الأدوية بالمجان علي المواطنين.
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قافلة طبية لعلاج اهالي الاسمرات بالمجان   
 
وأضافت أنه يصاحب القافلة عيادات متنقلة مجهزة طبيًا من المركز لتسهيل عمليات اجراء كافة الفحوصات للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم ايضا  عقد ندوات توعية صحية فى مجال الادمان واستعمال المهدئات  والجينوم وحاضر فيها الدكتور نبيل عبد المقصود.
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قومي البحوث والمرأة ينظمان قافلة طبية

 
وأوضحت أن اطباء المركز عقدوا ندوات ايضا للتوعية بخطورة زواج الأقارب لتجنب الامراض الوراثيه الناتجة عن ذلك .
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قومي البحوث والمرأة ينظمان قافلة طبية للاسمرات
 

 


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المركز القومي للبحوث

الاسمرات

محافظة القاهرة

قوافل طبية



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