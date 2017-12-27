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صور.. قطر تستقبل دفعات جديدة من القوات التركية لحماية "الحمدين"

الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 10:02 م
صور.. قطر تستقبل دفعات جديدة من القوات التركية لحماية "الحمدين" قوات تركية تحتل الدوحة


كتب – محمود محيى
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يواصل "تنظيم الحمدين" الحاكم فى قصر الوجبة بالعاصمة القطرية الدوحة، استباحة أراضى الشعب القطرى بتدنيسها باستقطاب المزيد من القوات الأجنبية من أجل حماية نظامه، حيث أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن وصول دفعة جديدة من القوات المسلحة التركية إلى قاعدة "العيديد" الجوية.

القوات التركية عقب وصولهم قاعدة العديد فى الدوحة
القوات التركية عقب وصولهم قاعدة العيديد فى الدوحة

 

وقالت وزارة الدفاع القطرية فى بيان نشرته على موقع "تويتر" إنه تم وصول دفعة تعزيزية جديدة من القوات المسلحة التركية والتى تضم عناصر تابعة لقيادة القوات المشتركة التركية إلى قاعدة العيديد الجوية، ومن المقرر أن تنضم هذه الدفعة إلى القوات التركية الموجودة حاليا فى قطر.

 

بيان وزارة الدفاع القطرية وتفاخرها بتواجد القوات التركية فى الدوحة
بيان وزارة الدفاع القطرية وتفاخرها بتواجد القوات التركية فى الدوحة

 

وكانت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين وهى الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب قد قطعت فى الخامس من يونيو الماضى علاقتها مع قطر، بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب والجماعات المتشددة فى الشرق الأوسط، وعقب إعلان المقاطعة سارعت تركيا وإيران فى مساعدة حليفهم فى الإرهاب لبث الفوضى.

دبابة تركية تصل قطر ضمن قوات الجيش التركى الإضافية
دبابة تركية تصل قطر ضمن قوات الجيش التركى الإضافية

 

وفى 19 يونيو الماضى، توافد أفراد من القوات التركية على دفعات إلى الدوحة، وسط تفاخر قطرى بوجود قوات أجنبية على أراضيها، وجاء نشر تلك القوات بعد أن صادق البرلمان التركى على مشروع قانون يجيز نشر قوات تركية فى قطر، وفق اتفاقية وقعتها الدولتان، فى 19 ديسمبر 2014.

 

جنود أدروغان فى الدوحة لحماية تميم
جنود أدروغان فى الدوحة لحماية تميم

 

دبابات تركيا تتوغل فى الدوحة
دبابات تركيا تتوغل فى الدوحة

 


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