صور.. ضبط لص وتوثيقه بالحبال على عربة كارو بعد محاولته سرقة موتسيكل ببسيون





الغربية - عادل ضرة

تمكن أهالى قرية كوم النجار التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل اثناء محاولته سرقة موتسيكل بالقرية، وقاموا بتوثيقه بالحبال على عربة كارو، وضربه وتسليمه للشرطة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، بتمكن أهالى قرية كرم النجار ببسيون، من ضبط عاطل أثناء قيامه بسرقة موتسيكل، وقاموا بتوثيقه على عربه كارو بالحبال، وضربه قبل تسليمه للمباحث، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.